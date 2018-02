Eutingen Der Jugendraum wird wiederbelebt

Wally fragte in die Runde, ob der Jugendraum wieder regelmäßig geöffnet sein solle. Dem stimmten die rund zwölf Jugendlichen zu. Sie wünschten sich drei Altersgruppen. Jeweils zwei könnten für diese zuständig sein. "Ihr könnt das so gestalten, wie ihr wollt. Es muss nur funktionieren", erklärte Wally. Wer sich in ihre Liste als Verantwortlicher eintrage, dürfe den Jugendraum aufschließen. Andere dürften den Schlüssel nicht erhalten.

Damit kam auch die Frage auf, ob feste Öffnungstage gewünscht wären. Bisher war der Jugendraum am Freitag und Samstag offen. Da einige Jugendliche in der Jugendkapelle musizieren und die Probe am Freitag sei, würde für diese der Freitag flach fallen. "Ihr könnt ja auch an einem anderen Tag aufmachen. Das bleibt euch überlassen", merkte Ortschaftsrat Horst Niesner an. Lange überlegten die Jugendlichen hin und her. Feste Tage seien wünschenswert, da sonst nicht alle potenziellen Besucher mitbekommen würden, wann der Jugendraum geöffnet sei. Wer nicht in der Whats-App-Gruppe sei, hätte Schwierigkeiten. Und die meisten Jugendlichen würden das Mitteilungsblatt der Gemeinde nicht lesen.

Auf der anderen Seite würde für die Verantwortlichen die Pflicht bestehen, immer an den festen Tagen zu öffnen. Wally schlug vor, dass sich mehrere Verantwortliche eintragen sollten, dann könnte die Aufgabe auf mehreren Schultern verteilt werden. Zudem müssten die Eltern der Verantwortlichen mitziehen. Denn wären die Jugendlichen unterwegs, könnten sie den Schlüssel und die Jugendraumkasse an einen anderen Verantwortlichen weitergeben. Familie Gensler erklärte, dass diese Aufgabe ansonsten eine echte Herausforderung für die Jugendlichen sei.

Die fast volljährigen Jugendlichen wünschten sich hingegen flexible Öffnungstage. "Wenn ich Lust habe, mich mit ein paar zu treffen, möchte ich den Jugendraum auch außerhalb der festen Öffnungstage aufsuchen können", erklärte eine der Älteren.

Dagegen würde ja nichts sprechen, gab Wally nochmals die Vorteile der festen Öffnungszeiten wider. Die Jugendlichen sprachen sich jedoch weiterhin für die flexiblen Öffnungstage aus, wären diese auch für diejenigen, die sich in einer Ausbildung oder einem Arbeitsverhältnis befinden, geschickter.

Themen wie Alkohol im Jugendraum, Angebote wie DVD-Abende, Tischkicker- oder Dart-Events wurden ebenfalls angesprochen. Schnell wurde klar, dass sich die Jugendlichen nun erst einmal Gedanken machen sollten und dann nochmals ein Treffen anberaumt wird.

Eines steht aber nun bereits fest: Der Göttelfinger Jugendraum soll nach ersten Tendenzen wiederbelebt werden.