Eutingen "Der Entschluss fiel mir nicht leicht"

Eutingen-Göttelfingen. "Die Kameradschaft im MVG ist sehr, sehr gut und gleiches kann ich von der Arbeit der Vorstandschaft berichten. Die gute Zusammenarbeit, auch hauptsächlich mit der Musikvorsitzenden Simone Schüßler ist nicht nur eine Floskel, sondern die Simone ist zugleich auch das Herz des MVG und nimmt einem als Dirigent sehr viel ab. Von daher fiel der Entschluss nicht leicht", blickt Helmut Kiefer auf seine MVG-Geschichte seit 2009 zurück.

Über eine Anzeige in der Volksmusikerzeitung "Forte" wurde der Erzinger auf den rund 40 Kilometer entfernt gelegenen Musikverein aufmerksam. Die Göttelfinger Musiker hatte er bald ins Herz geschlossen und so steckte sich der Nachfolger von Michael Koch zusammen mit der Kapelle Ziele. "Meine Vorgänger waren Profis. Trotz dieser guten Vorarbeit konnten im Klangbereich und in der Intonation noch einige Verbesserungen erreicht werden", beschreibt Kiefer.

Zu seinen Höhepunkten gehören die Reisen zum europäischen Blasmusikfestival nach Schlema und zur Grünen Woche nach Berlin. "Es waren perfekt geplante Ausflüge, aber vor allem waren sie harmonisch und kameradschaftlich", beschreibt er, was den Musikverein ausmacht. In Erinnerung wird ihm auch das Konzert 2013 bleiben, denn dieses wurde zusammen mit der Tanzgruppe United des FC Göttelfingen umgesetzt.