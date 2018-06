Eutingen Der am weitesten entfernte Auftrag kam aus der Türkei

Wer Seniorchef Elmar Wetzel und seinen Sohn Achim Wetzel kennt, weiß um deren Bescheidenheit, weshalb die beiden keine großen Lobeshymnen schwangen: "Der Erfolg eines Unternehmens hängt von den guten Mitarbeitern ab und wir haben und hatten immer gute Mitarbeiter."

Das sei schon alleine an den 17 Lehrlingen zu sehen, die in der Zimmerei in den vergangenen 50 Jahren ausgebildet wurden. Rohrdorfs Ortsvorsteher Herbert Herzog hob hervor, dass einige von ihnen die vorderen Ränge der besten Zimmerer-Azubis belegt hätten. "Das liegt am sehr guten Lehrmeister. Ich habe mir sagen lassen, dass deine Lehrlingen dich, lieber Elmar, nie schreien haben hören", lobte Herzog.

Auch gehe Achim Wetzel mit größter Geduld an so manch herausforderndes Projekt heran. So wurden Großbauten wie das Naturschutz- und Landschaftspflegezentrum Eutingen, aber auch Herausforderungen wie ein achteckiger Turm umgesetzt. Elmar Wetzel erinnert sich an die Arbeiten an der Stiftskirche in Horb sowie der Rohrdorfer, Mühlener und Weitinger Kirche. "Das alles ist eine große Leistung", gratulierte Joachim Eisert von der Handwerkskammer Reutlingen und überreichte die Urkunde an Achim und Elmar Wetzel sowie das Zimmerer-Team Michael Platz und Valentin Brezing.