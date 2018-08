Eutingen Den Angelkameraden war er stets verbunden

Neisser, der am 21. November 1943 geboren wurde, stammte ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und wohnte bis vor einiger Zeit in Eckenweiler. Gestorben ist er in den Abendstunden des 18. August in seiner Wohnung in Schriesheim, wo ihn bis zuletzt seine Lebenspartnerin Marie-Luise begleitet hat. In ihren Armen ist er friedlich verstorben, so Harald Dold.

Der ANV wurde im März 1991 durch eine Interessengemeinschaft von naturschutzbegeisterten Anglern unter Führung von Dold gegründet. Mehr als 27 Jahre lang, vom ersten Tag an bis zur Übergabe der Ausbildungsleitung in diesem Jahr, organisierte Neisser die Ausbildung, die weit über den ANV selbst hinausreichte. Für waidgerechtes Angeln sowie für Natur- und Artenschutz sind entsprechende Kenntnisse erforderlich. Um die notwendigen Voraussetzungen zur Umsetzung der Vereinsziele des ANV zu schaffen, wurden die Mitglieder geschult und ihnen weiterhin ständig Schulungen in großer Bandbreite zur Verfügung gestellt. Schulungen wurden großenteils vor Ort im Gasthaus Löwen, das der ANV einige Jahre gepachtet hatte, oder im dem im Jahr 2003 eingeweihten Vereinsheim "Scheune" in Eyach in Zusammenarbeit mit dem Landesfischereiverband Südwürttemberg-Hohenzollern abgehalten. Werner Neisser war einer der erfahrenen und fachkundigen Referenten.

Ausbildungsleitung aus gesundheitlichen Gründen abgegeben