Eutingen Coronavirus: Wie eine Lungenkranke mit Krise umgeht

Hände waschen statt desinfizieren

"Hände waschen und Kontakt vermeiden", lautet ihr Vorgehen für die nächste Zeit. Doch das habe sie in Zeiten anhaltender Grippe- und Erkältungs- oder Magen-Darm-Wellen sowieso schon getan. Von regelmäßigem Desinfizieren der Hände halte sie nichts, habe sie aufgrund ihrer Medikamente sowieso schon eine dünnere Haut. "Da ist es wichtiger, die Hände ordentlich zu waschen. Wenn man die zu häufig desinfiziert, dann bricht die Haut an manchen Stellen auf und dann ist man erst recht gefährdet", weiß die Eutingerin aus Erfahrung.

Sie mache sich aktuell weniger Sorgen, dass sie sich mit Corona anstecke. Was sie beängstige, seien die Hamsterkäufe und das Vorgehen von so manchem, weshalb sie sich entschlossen hat an die Öffentlichkeit zu gehen. "Als Lungenkranke habe ich daheim Desinfektionsmittel. Das hält auch noch eine Weile, aber kein halbes Jahr mehr. Wenn jetzt jeder in Massen einkauft, dann haben die, die es wirklich brauchen, Schwierigkeiten", ärgert sie sich. Beim vergangenen Einkauf habe sie gesehen, dass in manchen Geschäften kaum noch Hygiene-Artikel vorhanden seien.

Besonnenes Handeln ist ein Wunsch von ihr, denn: "Bei solchen Hamsterkäufen sind so viele Menschen aufeinander und wenn einer das Virus hat, dann kann man sich dabei anstecken." Umsicht und Rücksichtnahme, vor allem auf die Schwächeren in der Gesellschaft, sei nun wichtiger, denn je.

Aktuell befinden sich ihre Eltern in der Türkei, in einer Gegend, wo das Coronavirus kaum vorkommen würde. "Mal schauen, wann sie wieder zurückkommen", verfolgt Celik die Situation gespannt. Auch lässt sie sich überraschen, ob ihr Sauerstoff-Lieferant in Zukunft im Schutzanzug den Sauerstoff anliefert. Für sie gilt es nun, abzuwarten und auf die Besonnenheit der anderen zu hoffen, die somit die Ausbreitung des Coronavirus’ verlangsamen und im Idealfall vielleicht sogar verhindern.