Eutingen Conny Conrads Song geht um die Welt

Bis er dann die Mail sah: Die Organisation des Global Music Award gratuliert und schickt ihm das Gewinnerzertifikat. "Da bin ich schier umgefallen. Das war schon irre. Seit 56 Jahren bin ich schon Musiker, nicht für Ruhm und Geld, sondern aus Liebe zur Musik."

Und jetzt bekommt er von einer Jury in Übersee gleichsam ein Qualitätssiegel. Denn bei dem Wettbewerb geht es nicht um Verkaufszahlen. Bewertet werden die Werke allein nach ihrem musikalischen Niveau.

Thema des Songs ist die Botschaft, das Leben heute und jetzt zu leben. "Ja, es ist ein bisschen philosophisch", räumt Conrad ein. "Aber oft hängen die Gedanken in der Vergangenheit, und viel Zeit geht verloren beim Nachdenken über Dinge, die man sowieso nicht mehr ändern kann." Das Gleiche gelte für die Zukunft. "Was bringen ständiges Spekulieren über die Zukunft, die man nicht vorhersehen kann."

Ein wohlfeiles Plädoyer für Sorglosigkeit, gesungen von einer hauptberuflichen Polizei-Führungskraft, die im November in Ruhestand geht? Keineswegs. Denn das neue Stück passt in die nicht immer sorgenfreie Geschichte, die das Album "The World Anthem" erzählt und ist so authentisch wie das Album selbst, auf dem der eigentliche Conrad-Sound zu hören ist. Er erzählt: "Beim Publikum bin ich ja mit einigen Stilen bekannt: Pop, Schlager, Entspannungsmusik, Musical. Aber wenn mich jemand fragt, welches denn die Musik von Conny Conrad ist, dann gebe ich ihm diese neue CD." Und trotz der abwechslungsreichen Klanggefilde stellt Conrad klar: "Es ist ein Rock-Album."

Dass Conrads Arbeit als Komponist, Singer-Songwriter, Gitarrist und Produzent die Jury eines weltweiten Preises überzeugt hat, bedeutet ihm viel. Und es gibt ihm frischen Aufwind für die Zukunft, die Dank des baldigen Ruhestands deutlich kreativer werden soll. "Musikalisch habe ich in Australien noch Wurzeln, und dort zieht es mich als nächstes hin." Es ist eine schöne Erinnerung. "Welcome to Australia" hieß der von Conrad komponierte Song, den die Deutsche Sporthilfe als Hymne für die Deutsche Olympiamannschaft Sydney 2000 nominierte. 1999 war das Stück in Brisbane uraufgeführt worden.

Das Sahnehäubchen auf Conrads Jubeljahr 2018 war dann noch das lange Interview mit ihm, das die Gema in ihrem Rundbrief abgedruckt hat. Die Gesellschaft für Musik-Urheberrechte hat immerhin runde 70 000 Mitglieder, von denen lange nicht alle derart hervorgehoben werden. Selbst wenn sie, so wie Conrad, schon 30 Jahre bei der Gema sind.

Ein wenig Wasser in den Freudenkelch träufelt allenfalls die gesundheitlich erzwungene Gitarrenspiel-Pause. Ein Problem mit der Schulter hält Conrad derzeit noch von der Bühne fern. Doch für nächstes Jahr, 13. April, ist bereits die CD-Taufe in dem Club "Kultur bei Katis" in Winnenden geplant.

Bis dahin kann Conny Conrad also noch in schönen Erinnerungen an 2018 schwelgen – oder seine Song-Message wahr machen: Live your life today, morgen ist auch noch ein Tag.