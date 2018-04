Eutingen Chef der bürgernahen Feuerwehr geht

Frank Jahraus kam nach der Versammlung in Pfalzgrafenweiler nach Rohrdorf, um seinen Weggefährten Albrecht zu verabschieden. "Wir hatten eine tolle Zeit in den vergangenen Jahren", dankte er und merkte an: "Deine Menschlichkeit und Kameradschaft zeichnen dich aus. Dazu kommt: Du kannst auch mal Fünfe grad sein lassen." Hätte es auch kritische Themen gegeben und der Kreisbrandmeister den Satz gehört "Du bist in Freudenstadt, das ist weit weg von Eutingen", habe man gemeinsam immer alles für die Feuerwehr getan, so Frank Jahraus.

Das Organisation der beiden Kreisfeuerwehr-Tage, die Arbeit an vorderster Front und die 40 Jahre als Feuerwehrmann hob Maik Zinser vom Kreisfeuerwehrverband hervor. Er lobte Albrecht Teufel, der für ihn das so genannte "Bundesverdienstkreuz der Feuerwehr" trage.

Für die Vereinsgemeinschaft Eutingen sprach Wolfgang Wagner, der erklärte, dass die Feuerwehr "natürlich ein Verein" sei, bringen sich die Angehörigen ganz uneigennützig in die Vereinsgemeinschaft ein. Albrecht Teufel habe eine bürgernahe Feuerwehr geformt. Wie ein echter Feuerwehrmann sein soll, habe Teufel vorgelebt.

So manche Träne konnte sich Albrecht Teufel kaum verdrücken, als ihn seine Feuerwehrleute verabschiedeten, allen voran Nachfolger Tobias Plaz mit seinen Stellvertretern Daniel Feinler und Thomas Renz. Sie wurden an diesem Abend, sozusagen als letzte Amtshandlung, von Albrecht Teufel in ihre Posten befördert. Tobias Plaz blickte auf den Beginn von Albrecht Teufel als Gesamtkommandant zurück, der es nicht so einfach gehabt hätte, wie er es habe. Denn sein Vorgänger Romuald Seele sei plötzlich gestorben, und einige Großprojekte hätten bevorgestanden. Der damals nicht einmal 28-jährige Teufel habe jedoch alles gegeben, sich immer für das Feuerwehrwesen stark gemacht. Er sei für ihn Vorbild, auch durch sein Pflichtbewusstsein. Als "unvergessen" bezeichnete er die Grundausbildung und die legendären Abschlussabende, bei denen "ihr Albrecht" dabei war.

Als Abschieds-Geschenk hatten die vier Feuerwehrabteilungen so manchen Gag. Die Eutinger Kameraden sangen "Wir danken dir für 27 Jahr Feuerwehr", und die Göttelfinger hielten das Lied "Wir sind die flotte Feuerwehr" bereit. Die Rohrdorfer Abteilung lud Albrecht und sein Team ein, gegen den künftigen Gesamtkommandanten Tobias Plaz in Aufgaben wie Motorsäge-Anbinden anzutreten. Die Weitinger Abteilung stellte das Teufels-Team mit Albrecht, Sabine, Sandra und Theresa auf, die gegen erfahrene Feuerwehrleute antraten und natürlich gewannen. Dafür sorgte schon "Star-Hypnotiseur" Andreas Gaus, der die Gäste zum Lachen brachte.

Laut lachen mussten auch Teufel und Kreisbrandmeister Jahraus, denn Andreas Gaus und Tobias Plaz hatten tief in den Feuerwehr-Archiven gegraben und brachten diese beim Sketch "Frührente gestrichen für Albrecht" auf die Bühne. "Vieles davon stimmt wirklich. Woher wisst ihr das", fragte Kreisbrandmeister Frank Jahraus.

Teufel fiel der Abschied schwer, was er mit seiner Rede deutlich machte. Er dankte der Kommune, Feuerwehrzuständige Sieglinde Wetzel, seinen Feuerwehrkameraden, der Kreisbrandmeisterei und vielen Unterstützern, aber vor allem seiner Familie für die vergangenen 27 Jahre. Zugleich versprach er, der Feuerwehrabteilung Göttelfingen als Aktiver treu zu bleiben.