Eutingen Blos’n’Glampf präsentieren ihre neue Mundart-Power

Sein Bruder Eddy Reule habe wohl die Leidenschaft geerbt, gründete er die "Luschdige Bruat" in Göttelfingen. Er war lange Zeit dort Tambour und ist jetzt noch mit in diesem Amt. Schwab dagegen wünschte sich früh schon eine Gitarre. "Meine Mutter wollt das nicht, denn sie meinte, die fährt auch nur rum. Meine Cousine hat mir zum weißen Sonntag dann eine Gitarre geschenkt. Ich hab einen Volkshochschul-Kurs belegt und bin dann in eine Band", dachte der Weitinger an die Zeit zurück, wo er mit der Gitarre unterwegs war. Gerne habe er Rock’n’Roll gespielt, woher auch das "n" in Blos’n’Glampf stammt. "Wir haben lange einen Namen gesucht", rief Reule die Verzweiflung hervor. Weil er Blechbläser sei und das schwäbische "Blos" von blasen vertrete, Schwab immer wieder in die "Glampf" alias Gitarre greife, kombinierten die beiden ihre schwäbischen Synonyme.

Der Name schien beim Publikum gut angekommen zu sein, wenn diese auch oft an Uli Eule and the Uhu Brothers dachten. Einige Lieder wie "Stuttgard isch schee" oder der "Blumenmann" führten in die damalige Anfangszeit zurück. "Wir haben einige frühere Sachen im Programm, aber auch Neues", wollten Reule und Schwab von der Vergangenheit in die Gegenwart führen. Daher kam neben der "Blos’n’Glampf"-Kapelle so manch schwäbischer Urgenuss wie "Jetzt isch Schluss" vor. Immer mehr Gäste gesellten sich in die Halle und folgten den beiden Musikern, die ihre acht neuen Lieder und ihr früheres Repertoire mixten.

Einige Zugaben gegeben

"Wir wollen für das kommende Jahr ein kleines Programm für Veranstaltungen zusammenstellen, bei denen die Leute bloß zuhören. Für größere Veranstaltungen, wie die hier, wollen wir ein zweites Programm, wo man auch nebenher schwätze kann", beschrieb Reule. Das taten die Gäste am Samstagabend auch, wobei doch einige sorgfältig dem Liedtext der beiden folgten. Nach einigen Zugaben durften Reule und Schwab Feierabend machen, was auch den Sportfreunden Rohrdorf in der späten Nacht gegönnt war.

Am Sonntag war mit selbst gemachter Schlachtplatte und weiteren Spezialitäten einiges geboten. Neben einem gemütlichen Ambiente bei Gerichten, Kaffee und Kuchen gab es für die kleinen Besucher wieder einige Programmpunkte. Mit dem Unimog konnten die Besucher eine Runde mitfahren. Auf dem Flohmarkt gab es einiges zu sehen. Der Bolzplatz wurde von den Jugendspielern genutzt, die von Ralf Hilpert, Ralf Stickel, Bert Hofmeester, Andreas Oeynhausen sowie Bernd Maier betreut wurden. "Erstens wollten wir zeigen, was wir sportlich so anbieten. Zweitens präsentierte sich unsere Jugend", erklärt der Vorsitzende. Auf zwei Plätzen spielten zuerst die Bambini, die dann von den F-Junioren abgelöst wurden. Zur Belohnung gab es für alle Teilnehmer Pommes und Fanta.

Mit dem umfangreichen Programm schlossen die Sportfreunde Rohrdorf am Sonntagabend die zweitägige Dorfhocketse ab, die im kommenden Jahr wieder traditionell am zweiten Septemberwochenende stattfinden wird.