Eutingen Betrunkener verletzt Polizisten durch Tritte

Der 40-jährige Mann war mit seinem Auto auf der L 360 von der Ortsmitte Weitingen kommend in Richtung Eutingen unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Am Käppele" überfuhr er ein Verkehrsschild und riss es dabei aus seiner Verankerung.

Ohne sich dadurch aufhalten zu lassen, setzte der Unfallfahrer seinen Weg nach Hause fort. Dort angekommen, schlief er auf dem Fahrersitz ein.

Durch Zeugenaussagen kam die Polizei dem Mann auf die Schliche und konnte ihn ausfindig machen. Als die Polizeibeamten den Schlafenden wach bekamen, konnte sich der 40-Jährige nur eingeschränkt mitteilen. Weil er einen Atemalkoholtest ablehnte, musste er mit zur Blutentnahme. Dabei leistete er Widerstand und griff die Streifenbesatzung tätlich an.