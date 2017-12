Eutingen Besser gesungen als Franz Beckenbauer

Eutingen. Die Musikvielfalt, die Dirigent Michael Eberhart zusammengestellt hatte, überzeugte die Gäste am Dienstag in der Eutinger Festhalle.

Da die Musikkapelle gerade keine Jugendkapelle hat, eröffnete die Stammkapelle mit "Scenes For Band" den Abend. Ansager Hansi Seefried hatte eine majestätische Eröffnung und ein Spiel der Fanfaren angekündigt. Auf Trompeten und Schlagwerk folgten ruhigere Klänge von den Klarinetten, die sich mit den Saxofonisten abwechselten. Mit "Gershwin In Concert" zauberten die Musiker danach einen Mix à la George Gershwin auf die Bühne. Die Gäste hörten in einem Aufwasch "The Man I Love", "Someone to Watch Over Me", "Embraceable You", "Fascinating Rhythm" und "I Got Rhythm".

Jedes Jahr seien die Kinder zu Weihnachten aufgrund der Geschenke im Goldrausch, leitete Seefried zum Stück "Gold Rush" (Goldrausch) über. Das Publikum konnte die Aufregung zum Goldfinden regelrecht spüren, denn die Musiker legten viel Gefühl in das Stück.