Eutingen Besonderer Abschied für Dirigent

Dabei wurden Rucksäcke mit Trichtern, Klebeband und Schläuchen zu echten Geisterjäger-Saugern umgerüstet. Beim zweiten Stück schienen sie der Stammkapelle mit "Let It Go" (Lass es gehen) einen Rat zu geben. Nach acht Jahren hörte Helmut Kiefer als Dirigent des Musikvereins "Eintracht" auf. Eine lange Zeit, doch so richtig gehen lassen wollten ihn die Musiker nicht.

Dass so ein Abschied mit Neuanfang kein Grund zum traurig sein sei, unterstrich die Jugendkapelle mit ihrem letzten Stück "Happy" von den Minions. Dazu verkleideten sich Leonie Teufel und Amelie Schweizer mit typischen Schweißerbrillen, womit sie das Publikum zum Lachen brachten. Großen Applaus erhielten die Ansagerinnen, aber auch die Bechertänzer. Denn einige der Jungmusiker hatten gezeigt, wie sie klatschend die Becher von A nach B brachten. Helmut Kiefer hatten sie einen besonderen Abschied bereitet.