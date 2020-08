Eutingen Bereits die zweite Attacke in diesem Jahr

Kramer: "Tat absolut überflüssig"

Auch Gemeinderatsmitglied Martin Kramer, der über den Bahnhaltepunkt zur Arbeit kommt, ist über so viel rohe Gewalt einfach nur fassungslos: "Ich halte die Tat für absolut überflüssig. Der Bahnhaltepunkt und das Eigentum sollten aus meiner Sicht pfleglich behandelt werden, da wir hier einen echten Mehrwert bekommen haben, den ich persönlich sehr zu schätzen weiß." In einem Facebook-Post ruft er Zeugen auf: "Wo rohe Kräfte sinnlos walten. Heute Morgen habe ich leider das nachfolgende Szenario am Bahnhaltepunkt Eutingen Nord vorgefunden. Falls jemand etwas gesehen hat, bitte melden." Die Bahn bittet ebenfalls bei solchen Vorfällen um einen Anruf unter Telefon 0800/2 88 66 44.