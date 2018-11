Eutingen Bei Gestaltung noch immer nicht einig

Doch da hatte sie die Rechnung ohne ihre Ortschaftsräte gemacht. Ihr Vorschlag, der so aussah, dass man im oberen, immer gleichen Teil der Tafel, auf blauem Untergrund rechts die stilisierte Kirche des Ortes abbildet und daneben "Willkommen in Göttelfingen" stehen hat und darunter – im eigentlichen Vereinsbereich – ein Bild vom Ort zeigt, wenn man gerade auf kein Fest oder sonstige Veranstaltung hinweisen muss, wurde in der Luft zerrissen.

Der eine Rat tendierte eher zu Pastell, der andere wollte hingegen eine satte, kräftige Farbe oder doch lieber die pure Edelstahl-Optik. Dem einen gefiel die schlichte, eher rechteckige Form, ein anderer neigte eher zur abgerundeten Form mit geschwungener Schrift. Einig war man sich zumindest darüber, dass man keine blaue Kirche möchte. Rat Christoph Raible verlangte: "Ich will nichts Abstraktes, ich will was Schönes." Nur was letztendlich "schön" ist, das ist eben Ansichtssache. Der Vorschlag von Horst Niessner, in Ermangelung von prägnanten Dorfbesonderheiten alle fünf Jahre die Konterfeis der amtierenden Ortschaftsräte an die neuen Begrüßungstafeln zu hängen, war dann doch eher aus der Not geboren und nicht wirklich ernst gemeint. Niessner war es, der wissen wollte, ob man trotz aller Änderungswünsche immer noch mit dem Angebotspreis von 7616 Euro klarkommt, wobei die 616 Euro Mehrkosten aus dem Hallenfond bezahlt werden. Ortsvorsteherin Wally geht davon aus, würde aber bei Abweichungen, diese Mehrkosten nochmals zur Genehmigung vorlegen.

Nach einer für Göttelfinger Verhältnisse sehr langen Beratung, einigte sich der Rat schließlich nach viel hin und her dahingehend, dass die Basis – Anschaffung von vier Edelstahl-Grundgerüsten mit Begrüßungstafel und Werbefläche für die Vereine – so passt und vom Gemeinderat abgesegnet werden soll. Wie die Tafeln dann letztendlich aussehen, das möchte man bei einem gemeinsamen Besuch beim Hersteller, an dem neben der Ortsvorsteherin auch zwei weitere Ortschaftsräte sowie zwei Vereinsvertreter teilnehmen, festlegen.

"Wir dürfen hier keinen Schnellschuss machen, denn jeder Göttelfinger sieht die Tafeln jeden Tag, und ich möchte mir nicht sagen lassen, dass wir die Verantwortlichen sind, die hässliche Tafeln gestaltet haben", meinte Rat Christoph Raible.