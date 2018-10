Eutingen Baustellen: Verkehrschaos verschärft sich

Die Fußgänger-Ampel konnte am Montag weiter genutzt werden. Zeitweise war der Verkehr aufgrund der beidseitigen Baustellen behindert. Wer am Montagmorgen in diesem Bereich unterwegs war, erlebte so manche Veränderung, denn auch die Umleitung aufgrund der Baustelle auf der B 28 zwischen Eutingen und Bildechingen änderte sich.

Morgens galt die Umleitung für alle Verkehrsteilnehmer aus Richtung Bildechingen über die B 463 bis zur Witthau-Kreuzung, dann auf die K 4718 an der Ziegelhütte vorbei, bis sie auf die B 28 in Richtung Eutingen gelangten. Kurz darauf wurde der Kreuzungsbereich der B 28 und B 463 asphaltiert. Wer nun aus Bildechingen kam, wurde über die gefräste B 28 nach Eutingen weitergeleitet.

Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Hochdorf unterwegs waren, mussten an den Eutinger Baustellen vorbei zur Göttelfinger Straße fahren und dann der Umleitung folgen. Ortskundige kürzten in Eutingen über die Bergstraße ab.

"Die Sperrung ist nur kurzzeitig", erklärte Irene Feilhauer vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Asphaltarbeiten sollten am Montag abgeschlossen sein, dann würden Restarbeiten folgen. Bis Ende der Woche soll die Sanierungsmaßnahme an der B 28 fertiggestellt sein.

Zuletzt wurde der Fahrbahnbelag der B 28 im Jahr 2004 erneuert. Gemäß der vergangenen Zustandserfassung war die B 28 (ehemals B 14 alt) sanierungsbedürftig, so das Regierungspräsidium. Feilhauer fügt hinzu: "Die vorhandenen Schäden sind durch Belastungen und Witterungseinflüsse entstanden."

Dennoch: Die Baustellen sorgen in Eutingen weiter für viel Gesprächsstoff. "Wir wurden nicht benachrichtigt", merkt Mutlu Cengiz an. Weitere Anwohner bestätigen dies im Gespräch mit unserer Zeitung: "Wir haben Verständnis für die Arbeiten. Allerdings verstehen wir den Baustellen-Dschungel nicht mehr, also wo nun was und für wie lange aufgerissen wird."