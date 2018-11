Eutingen Baustelle sorgt für Frust

Ortsvorsteher Herbert Herzog verwies auf den Schriftverkehr, den der Bürger bereits mit dem Bauamt der Gemeinde aufgenommen habe. "Ich gehe nochmals auf die Bauverwaltung zu", sagte Herzog. Das reichte dem Bürger nicht, war dieser von dem "kopflosen Handeln", mit dem nun wieder Mehrkosten verbunden seien, schockiert.

Eine rege Diskussion tat sich auf, wobei Herzog deutliche Worte sprach: "Wir gehen der Sache nach." Zusammen mit seinem Vorgänger Rolf Walddörfer erinnerte er an Bürgermeister Armin Jöchles Äußerung, dass Absenkungen bei Baumaßnahmen vorgenommen werden würden, um den barrierefreien Zugang mit Rollatoren zu gewährleisten.

Der Bürger schloss an, dass er sowieso nicht verstehen könne, wieso die Baustelle an der Ortsstraße nicht ausreichend gekennzeichnet sei. Für ältere Rohrdorfer, die mit ihrem Rollator beispielsweise zum Friedhof gehen würden, sei nicht klar ersichtlich, dass der dort hinführende Gehweg nicht freizugänglich sei. Damit sei für ihn die Baustelle nicht ordnungsgemäß ausgeschildert. Ebenso bemängelte er die Unternehmensfahrzeuge, die in diesem Bereich und auf der Straße geparkt werden würden.