Eutingen Bauplätze finden reißenden Absatz

Eutingen. Vor knapp zehn Jahren tat sich die Gemeinde schwer damit, neue Baugebiete auszuweisen. In Zeiten der Finanzkrise wagten sich nicht viele Familien daran, ihren Traum vom Häuschen zu verwirklichen – und somit sprudelten die Einnahmen aus Bauplatzverkäufen nicht mehr so üppig. Aufgrund des demografischen Wandels wurde gar befürchtet, dass diese Einnahmequelle zusehends versiegt.

Spult man per Zeitraffer ins Jahr 2017, so sieht die Situation völlig anders aus. Die Bauplätze der Gemeinde gehen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Bestes Beispiel ist das Eutinger Baugebiet "Stützen", das im Nu an den Mann gebracht wurde. "Zuvor wollten wir in Eutingen vor allem Baulücken schließen und so die Innenentwicklung fördern", sagt Bürgermeister Armin Jöchle und verweist auf das Beispiel Panoramastraße. Doch das alleine kann die Nachfrage nicht befriedigen und so kommt wohl schon bald ein Baugebiet im Eutinger Nord – in Richtung Göttelfingen – hinzu.

In der Weitinger "Seite" war die Nachfrage anfangs schleppend, doch dann gab es auch hier kein Halten mehr. Der zweite Bauabschnitt wird demnächst mit 17 Bauplätzen in Angriff genommen. "Die Liste der Interessenten ist groß", verrät Jöchle. In Rohrdorf hingegen setzt man eher auf Nachverdichtung – und zwar am Kirchsteigleweg, Horber Weg und Schlössleweg. In Göttelfingen wird das Baugebiet "Untere Wiesen" in Angriff genommen.