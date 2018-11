Eutingen Baumgrabfelder kein Ersatz für Friedwald

In die neue Friedhofsatzung wurden auch Baumgrabfelder aufgenommen, so dass diese nun ebenfalls eine Option zur Bestattung darstellen, wie es laut Gemeindeverwaltung der Wunsch vieler Bürger sei. "Dies ist natürlich kein Ersatz für einen Friedwald, wo man einen eigenen Baum in der Natur haben kann, das muss klar sein", erklärte Bürgermeister Armin Jöchle (CDU), damit kein falscher Eindruck entstehe. Allerdings handle es sich aber auch nicht um ein anonymes Baumfeld.

Im Zuge der Diskussion, kam das Thema Tuchbestattungen auf. Diese seien momentan ohne eine Genehmigung in Eutingen nicht möglich, da dort eine Sargpflicht bestehe, sagte Jöchle. Wolle man ein muslimisches Grabfeld einrichten, müsse dieses bestimmte Vorgaben erfüllen. Sollte der Wunsch für diese Bestattungsart bestehen, so könne man sich an die Stadt Horb wenden, wo es ein islamisches Grabfeld gibt, ergänzte der Bürgermeister. Die neue Friedhofsatzung wird zum 1. Januar 2019 in Kraft treten.