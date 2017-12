Eutingen Barrierefreies Rathaus ist nächstes Großprojekt

Eutingen. Einen Rekord gibt es schon einmal beim Volumen des Haushaltes 2018, umfasst dieses doch mit 19,8 Millionen Euro eine Million mehr als im vergangenen Jahr, das ebenfalls unter der Rubrik "Rekord" einging. Betriebswirtschaftlich gesprochen, deutet das auf einen gewaltigen Umsatz hin. Gewachsen sind aber nicht nur die Einnahmen, sondern auch die Ausgaben.

Die gute konjunkturelle Lage schlägt sich im Einkommenssteueranteil von 3,7 Millionen Euro (Vorjahr 3,1 Mio.) und in Gewerbesteuereinnahmen von 1,3 Mio. (1,1 Mio.) nieder. Die Steuerkraft liegt bei 1194 Euro je Einwohner, damit liegt man im Kreis Freudenstadt auf Rang 11 von 16.

Ansätze zur Verbesserung der Haushaltssituation kämen bei den Bürgern nicht immer gut an, verwies Jöchle unter anderem auf die Situation beim Spielplatz Binsengasse in Weitingen. Dort soll Wohnbebauung entstehen, was Kosten sparen und Einnahmen bringen würde. Auch eine Neustrukturierung mit nur noch zwei Feuerwehren in Eutingen und Weitingen werde wohl nicht kommen.