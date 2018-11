Eutingen Bald kann das Richtfest gefeiert werden

Eutingen. Aktuell werden schon Fenster im Erdgeschoss eingebaut. Zudem laufen die Holzarbeiten auf Hochtouren, denn die Mischung aus Flach- und Pultdach mit geringer Neigung, soll bis zum Richtfest fertiggestellt sein.

"Man sieht ja kaum, dass da ein Dach drauf ist", erklärt einer der anliegenden Nachbarn, der sich an sonnigen Tagen mit seinem Rollator an die Straße setzt und den Bauarbeitern zuschaut. Der Mix aus Flach- und Pultdach lasse den Bau kleiner wirken. Zudem wurden bauliche Belange damit berücksichtigt und bei Bedarf könne später ein dritter Stock aufgesetzt werden. Nachdem die beiden Stockwerke gemauert und mit Beton erstellt wurden, folgt nun der klassische Dachbau. Wie es heute üblich ist, kommen einige Elemente schon fertig zusammengeschraubt auf der Baustelle an und werden mit dem Kran an Ort und Stelle verschraubt.

Immer wieder bleiben Vorbeigehende stehen und schauen sich die Arbeit an. Die Resonanz auf den Neubau sei groß, erklärt Jean-Marc Maier un d fügt hinzu: "Wir haben schon einige Anfragen von künftigen Bewohnern, was mich aber sehr freut auch von Interessierten, die später einmal dort arbeiten wollen." Dass das künftige, familiengeführte Pflegeheim ein Thema in der Gemeinde Eutingen sei, habe er bereits bei den Vorstellungen wie bei den Seniorennachmittagen erlebt. Immer wieder würden weitere Anfragen eintreffen.