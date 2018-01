Eutingen Bärenmitglieder führen Narrenzunft an

Eutingen. "Ich hab mich ganz arg gefreut, als ich euch gesehen habe", gratuliert Zunftratsmitglied Bianca Hellstern. Und auch die Mutter des Prinzen, Steffi Bok, wusste von nichts und war absolut positiv überrascht worden. "Das ist schön, wenn das eigene Kind da oben steht. Da ist man schon stolz", erklärt die Eutingerin. Doch sauer, weil sie nicht eingeweiht worden war, sei sie keinesfalls: "Ich find es sogar schön, dann fiebert man bis zum letzten Moment mit und dann ist die Überraschung noch größer."

Prinz Alexander Grüninger ist in Eutingen kein Unbekannter, denn er wirkt in zahlreichen Vereinen und Gruppen mit, was die Gäste des Eröffnungsballs bereits in der Vorstellung heraushören konnten. Der Elektrotechniker ist im Zunftrat vertreten und seit 2009 Mitglied der Narrenzunft Eutingen. Als Bärenvater betreut er im Team die Gruppenmitglieder. Seine Prinzessin, Magdalena Wunderlich, hat er dieses Jahr auch zu sich in die Gruppe geholt. "Eigentlich war ich mit der Eutinger Fasnet schon immer verbunden", erklärt Wunderlich, dass sie als Eutingerin mit dieser aufgewachsen sei, aber eher Gast war, als bei der Narrenzunft mitzumachen. Das habe sich jedoch nun geändert, denn ihr Prinz Alexander hat sie nun auch als Aktive mit dem Fasnetsfieber angesteckt.

"Ich wurde gefragt, ob wir uns das vorstellen können, Prinzenpaar zu sein", beschreibt Grüninger, dass die Prinzenpaarbeauftragten Judith Flack und Rebecca Graf im vergangenen Jahr auf ihn zugekommen waren. "Wir haben schon überlegt", sagen die beiden. Magdalena Wunderlich studiert aktuell Architektur in Konstanz. Doch für die 23-Jährige und den 24-jährigen Elektrotechniker stand schnell fest: "Das machen wir. Das ist schon eine Ehre. Prinzenpaar wird man nur einmal."