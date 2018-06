Eutingen Avia-Tankstelle von Maskiertem überfallen

Eutingen. Der unbekannte Täter kam laut Polizei kurz vor Ladenschluss maskiert in die Tankstelle an der Hauptstraße. Er bedrohte den zu der Zeit arbeitenden Angestellten mit einer Waffe und forderte den Mitarbeiter auf, ihm Bargeld zu geben. Der Täter erhielt das Geld, steckte es ein und flüchtete.

In Eutingen sind manche verunsichert: Vor rund zwei Jahren brach ein zunächst Unbekannter in die Vereinsheime wie das Tennisheim, Schützenhaus, Sportheim und ins Bürgerstüble ein. An weiteren Stellen versuchte er sein Glück. Auch die frühere Teufel-Tankstelle blieb damals vor Einbrüchen nicht verschont.

Und jetzt der Überfall auf die Avia-Tankstelle in Eutingen. "Wir haben keine neuen Erkenntnisse, aber unserem Mitarbeiter geht es gut", erklärt Hans-Joachim Eckert Leiter der Avia-Station Eutingen. Er habe den Überfall den Umständen entsprechend gut weggesteckt. "Wie man sich halt so fühlt, wenn man mit einer Pistole bedroht wird. Man weiß ja nicht, ob sie echt ist oder nicht", erklärt ein Tankstellen-Mitarbeiter.