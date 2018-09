Eutingen Auf der Suche nach Schelladralle, Bären, Talhexen und Teufel

Rita Woppert und Centa Öhrlich hatten ein buntes Programm gestaltet, an dem 31 Jahrgänger teilnahmen. Mit dem Bus ging es am Donnerstagmorgen von Brobeils Bushaltestelle in Eutingen nach Bad Dürrheim. Der Narrenschopf, bestehend aus zwei Kuppeln, sagte den Jahrgängern bereits vom Aussehen des Gebäudes zu. "Das sieht aus, wie ein Haarschopf", freuten sie sich, als sie das Museum eigenständig erkunden durften. Masken, Häs und Fastnachts-Utensilien der schwäbisch-alemannischen Fastnacht waren ausgestellt. Vom Bodensee über das Oberland bis ins Gäu waren einige Figuren zu erkennen.

Mit großer Spannung suchten die Jahrgänger die Eutinger Figuren: das Schelladralle, den Bären, die Talhexen und die Teufel. Dabei stießen sie zwar nicht auf die Traditionsfiguren, dafür aber auf die Schantle, Osterbachmännle und den Empfinger Strohbär. Auf den Tafeln konnten sie mehr zur Geschichte der Narrenzünfte und der Bedeutung des Häs sowie des Brauchs erfahren.

"Das war wirklich sehr schön. Man hat die Larven aus der ganzen Region gesehen", freuten sich die Jahrgänger. Der Empfinger Strohbär erinnerte sie an früher, als es auch in Eutingen noch Strohbären gab. Heute laufen die Bären an den Umzügen in genähtem Häs und selbst gemachten Bärenköpfen mit. Die Eutinger Bärentreiber kamen erst später dazu. Sie tragen eine Holzmaske. Besonders angetan waren die Jahrgänger auch von den neuen Masken. Weil das Wetter es zuließ, ging es über den Kurpark in Richtung Kurhotel, wo die Gruppe auf der Terrasse aß.