Eutingen Auch Regionalkrimis in den Regalen

Heimatbücher, Kinderbücher mit Musikelementen sowie Erlebnismedien liegen auf dem Tisch. Das Pfarrbüchereiteam erfasst diese und will sie ab Januar kostenfrei den Lesern zur Verfügung stellen. Denn mit Schulbeginn wird die Pfarrbücherei im zweiten Obergeschoss der Pfarrscheuer wieder geöffnet haben.

Aktuell nehmen rund 30 Leser das kostenfreie Angebot wahr. "Es dürfen gerne noch welche dazukommen", erklärt Andrea Ehrmann.

Im vergangenen Jahr wurden rund 88 neue Bücher gekauft. Im Durchschnitt werden zwischen 70 und 80 neue Bücher pro Jahr bestellt. So können sich regional verwurzelte Leser über Krimis wie "Neckartreiben" freuen, der in Tübingen spielt. Das "Schwabenfest" oder Bücher aus dem Allgäu sind in der neuen Auswahl dabei. "Wir haben auch regionale Kinderbücher", zeigt Ehrmann auf die Wimmelbücher vom VfB Stuttgart, dem Schwabenland und vielen weiteren. Bücher zum Vorlesen und Erleben sind ebenfalls in den Regalen zu finden.