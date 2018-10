Eutingen Arbeitgeber unterstützen das Ehrenamt im Katastrophenschutz

Dieser Preis geht an Firmen, die ihren Mitarbeitern im Falle eines Einsatzes für Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, DRK, THW und anderen ohne Wenn und Aber gestatten, ihren Arbeitsplatz unverzüglich zu verlassen, um in Not geratenen Mitmenschen helfen zu können. Mit dieser Auszeichnung möchte das Land seine Anerkennung und Wertschätzung für diese Arbeitgeber entgegenbringen, betonte Minister Strobel in seiner Ansprache. Er wies darauf hin, dass sich die Bevölkerung im Land auf viele ehrenamtliche Helfer und auf Arbeitgeber, die das Ehrenamt zu 100 Prozent unterstützen, verlassen könne.

Die geehrten Eutinger Firmen Kieferle Präzisionsteile-Biegetechnik e.K, die im Gewerbegebiet "Neuer Bahnhof" beheimatet ist, sowie Ernst Pfeffer GmbH Metalltechnik und Bauelemente im Gewerbegebiet "Dorfwiesen" sind beispielhafte Unterstützer für die Feuerwehrabteilungen in Göttelfingen und Eutingen.

So sind beide Firmeninhaber schon jahrelang aktive Feuerwehrmänner. Auch die Kinder folgten bereits dem Beispiel der Väter und engagieren sich bei der Feuerwehr. Im Alarmfall sind sie und die angestellten Mitarbeiter eine wichtige Stütze in der Tagesverfügbarkeit für die Feuerwehr Eutingen und ihren Abteilungen zu Uhrzeiten, an denen viele Feuerwehrmitglieder ihrer Arbeit außerhalb von Eutingen nachgehen.