Eutingen Anwohner beantragen Sperrung

Eutingen-Rohrdorf (af). Da es in der Alemannenstraße in Rohrdorf laut Anwohnern immer wieder zu gefährlichen Situationen und fast zu Zusammenstößen kommen würde, beantragten Anwohner in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Rohrdorf die Sperrung der Einbahnstraße. Sie wünschten sich, wie es mit der Bildechinger Hartmannstraße erfolgt sei, eine Absperrung oder Blumenkübel. Ein Anwohner hätte dort seine Garage, andere ihre Hofausfahrt.