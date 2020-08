Eutingen Anlieger ärgern sich weiter über Lastwagen

Unger vom Polizeipräsidium Pforzheim empfiehlt: "Sofern entsprechende Vorkommnisse auftreten, sollte selbstverständlich direkt das Polizeirevier Horb verständigt werden." Regelmäßig würde das Polizeirevier Horb das Gebiert Neuer Bahnhof/Gewerbegebiet Hummelberg bestreifen. "Hierbei werden immer wieder auch Verstöße festgestellt (in der Regel Parkverstöße), welche konsequent geahndet werden", sagt Unger, die erklärt: "Reparaturen auf der Straße konnten in den zurückliegenden Monaten unsererseits nicht festgestellt werden. Vielmehr stellt sich der Sachverhalt aktuell eher so dar, als hätten sich diese Reparaturen auf entsprechende Firmengelände verlagert. Auch hier nochmals der Hinweis, bei Feststellungen das zuständige Revier anzurufen."

Kontrollen haben nichts verändert

Kopfschütteln bei den Gewerbetreibenden: "Dass solche Menschen immer mit allem durchkommen." Wer immer mal wieder die Martin-Fassnacht-Straße entlang spaziert, erkennt zahlreiche abgestellte Lastwagen und Anhänger der gleichen Gewerbetreibenden. Manche würden schon viele Wochen dort stehen oder immer wieder bewegt und abgestellt werden. Rund herum habe der Grünstreifen schon oft verwüstet ausgesehen. "Es ist ärgerlich, dass die Gemeinde die Kosten für die Entsorgung trägt. So wie beim letzten Ölausbruch", ist ein Gewerbetreibender sichtlich erbost. Auch er möchte mit seinem Namen nicht in der Zeitung genannt werden, weil er Angst habe. Schilder seien aufgestellt worden. Es werde auch kontrolliert, doch verändert habe sich kaum etwas, ärgert er sich weiter.

Die Gemeindeverwaltung hat diese Hinweise erhalten und mitgeteilt, dass der Vollzugsbeamte die Situation anschauen würde. Was bei dieser Überprüfung herauskam, war bislang, trotz mehrmaligem Nachfragen, nicht zu erfahren. Eine Tatsache, welche die Betroffenen noch weiter verärgert: "Da wurde viel zu lange nichts gemacht. Erst als wir uns an die Presse gewandt haben, nahm es mal etwas Fahrt auf, aber gebracht hat es nichts. Wir müssen wohl mit dem allem leben." Doch so mancher Gewerbetreibende möchte nicht aufgeben und fotografiert weiter fleißig.