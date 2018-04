Eutingen Altkleidung landet öfter im Container

Eutingen. Trotzdem verzeichneten die DRK-Ortsvereine Altheim, Bildechingen, Eutingen, Mühringen und Talheim auf dem Alten Bahnhof in Eutingen ein Spitzenergebnis von 14,07 Tonnen. Waren es im vergangenen Jahr noch zwölf Tonnen in der Region rund um Horb, konnte das Ergebnis nun erhöht werden. Bei der Sammlung in Dornstetten verzeichneten die drei DRK-Ortsvereine rund 3,3 Tonnen. Im Vorjahr waren es dort 2,8 Tonnen.

Manchen Ortsvereinen fehlen die Helfer

Die Erhöhung des Gesamtergebnisses kam zustande, weil sich in manchen Orten ganze Berge häuften. Beispielsweise stellten die Eutinger im Vergleich zum Vorjahr weniger Säcke an den Straßenrand. Ziemlich ins Schwitzen kamen die Sammler in Rohrdorf und Göttelfingen, denn dort schien sich das Defizit auszugleichen. "Wir merken die Altkleider-Container schon. Mal sehen, ob die Altkleidersäcke weiterhin abnehmen und ob wir in Zukunft dann noch sammeln", erklärte Stefan Platz, Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Eutingen. Er freute sich, dass die Eutinger ihr Ergebnis um fast eine Tonne auf 6,33 Tonnen in der Gesamtgemeinde Eutingen erhöhen konnten.