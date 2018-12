Eutingen Als Erinnerung gibt es einen Glitzerstern

Eutingen. Weil das Buch keine typische Weihnachtsgeschichte enthält und laut Empfehlung des Verlags für Kinder ab drei Jahren geeignet ist, entschieden sich die Organisatoren für die Geschichte.

Jeder Leser könne sein Vorlesen selbst gestalten, erklärt Petra Teufel. Manche würden Bilder aus den Büchern auf Karton drucken und diesen durch die Reihen geben. So hatten René Auberger und Hanna Yilmaz beim ersten Termin des diesjährigen Eutinger Adventslesens den Kindern die Geschichte von Siebenschläfer Glisglis, der im Buch "Wach auf Siebenschläfer, Sankt Nikolaus kommt" den Heiligen Nikolaus nicht verpassen wollte, zum Leben erweckt.

Einige Jahre zuvor wurden auch schon Beamer aufgestellt und Fotos zum Buch gezeigt. Im Nabu-Ziegenstall, in der Bahnhofstraße, hatten die Kinder dazu auch schon Lieder gesungen, die auf die Leinwand projiziert wurden. Teufel entschied sich dafür, dass alle Kinder einen Blick ins Buch werfen dürfen. Daher gab sie Romy, Mara und Josi das Buch in die Hand. Die großen Kinder zeigten so den kleinen, was sie gerade in der Geschichte gehört hatten, als sie reihum gingen. So soll das Adventslesen auch für die jüngeren Kinder ein Erlebnis sein, denn diese könnten das Gehörte besser nachvollziehen. Außerdem werde die Kreativität des Kindes angeregt, wissen die Organisatoren.