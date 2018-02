Eutingen Alle vier Standorte bleiben erhalten

Der Schultes ging dann anhand des Inhaltsverzeichnisses grob die wichtigsten Punkte des Bedarfsplanes durch. Eines der Hauptargumente, das für eine starke Eutinger Feuerwehr spricht, ist das große Gefahrenpotenzial, das die Wehr abdecken muss. Die Nähe zur Autobahn, die Nato-Pipeline, der Flugverkehr, große Dienstleistungszentren, wie beispielsweise das Frachtzentrum, die Bahnstrecken aber auch der Neckar sowie die gesamte Straßenstruktur stellt die Freiwillige Feuerwehr neben den ganz "normalen" Brandgefahren vor Herausforderungen. Um hier alle Schutzziele abdecken zu können, ist neben der Mannschaftsstärke auch eine gute Geräteausstattung notwendig.

Insgesamt gehen in allen vier Orten 172 Personen der ehrenamtlichen Aufgabe in der Feuerwehr nach. Hört sich im ersten Augenblick für eine Gemeinde mit gerade 5623 Einwohnern viel an, ist aber mit Blick auf die Alterspyramide, ein recht fragiles Gebilde. "Auch uns wird der demografische Wandel einholen" prognostiziert Kommandant Teufel, der jetzt schon Rückgänge im Nachwuchsbereich durch Auspendler, Studenten und junge Leute, die außerhalb eine Ausbildung machen, feststellen kann.

Insgesamt ist man derzeit jedoch noch gut aufgestellt und die Bürger können sich beschützt fühlen, so das Fazit. Und gerade den Sicherheitsaspekt wertet Teufel auch als ein Entscheidungskriterium für die Ansiedlung neuer Firmen.

Dass die Eutinger Wehr "die einzige wahre Freiwillige Feuerwehr" ist, wie es Frank Jahraus einst feststellte, hob der designierte Nachfolger von Albrecht Teufel als Gesamtkommandant, Gemeinderat Tobias Plaz, hervor. "Wir bekommen kein Salär, lediglich eine Pauschale für den Verdienstausfall – deshalb sind wir wesentlich kostengünstiger als so mach andere Wehr, die viel weniger Aktive hat."

Und damit leitete Plaz auch schon zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Hier ging es um die Satzung über den Kostenersatz, wenn die Wehr zu kostenpflichtigen Einsätzen ausrücken muss. "Damit wir in einem solchen Fall eine ordentliche Rechnung schreiben können, müssen wir eine Satzung haben, die die Kosten für jeden einzelnen Posten genau benennt" erklärte Bürgermeister Jöchle. So darf die Gemeinde pro Arbeitsstunde für jede Einsatzkraft 3,43 Euro berechnen. Jöchle betonte, dass dieser Betrag eigentlich höher sein müsste, die Gemeinde jedoch nur die Kosten, die entsprechend einem gesetzlich vorgegebenen Kalkulationsschema tatsächlich entstehen, weitergeben darf. "Selbst die Kosten für die Fahrzeuge sind gedeckelt" so Jöchle. Auch dieser Tagesordnungspunkt wurden vom Ratsgremium einstimmig verabschiedet.