Eutingen Achteinhalb Wochen regieren nun die Narren

Nach dem traditionellen Abstauben, das mit "Narri-Narro" abgeschlossen wurde, sagten die Vorsitzenden den Nachwuchs an: "Onsere Flohhosper und Gardemädle dia send scho bereit und zaubern für ons ganz adrett, ihren Gardemarsch aufs Parkett." Für den Marschtanz, der mit dem "Böhmischen Traum" begann, musste sich der Nachwuchs Platz ertanzen. Obwohl einige Tische weggestellt wurden, ging es in der "Krone" eng her. Umso mehr Applaus erhielten die Tänzerinnen, die von Petra und Conny Kern trainiert werden. Eine Zugabe wurde gewünscht, und so traten die Mädels in ihren blau-weißen Kleidern nochmals auf. Einige von ihnen zeigten später als Flohhopser den Showtanz zum Motto "Schlümpfe".

Im Rahmen des Abstaubens wurde Nicole Schnur für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Narrengilde geehrt. "Jetzt wird’s a bissle offizieller, denn wir haben Ehrungen zu verkünden. Es ist einfach schön, wenn Narren zur Stange halten", gratulierte Wolfersperger der Jubilarin, die als Dankeschön das Narrengilde-Lied zu hören bekam. Für achteinhalb Wochen regieren nun in Göttelfingen die Narren, die am 19. Januar ihren Kindershowtanznachmittag und Brauchtumsabend in der Korntalhalle in Göttelfingen feiern.