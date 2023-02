Friedrichshafen Flughafen Airport-Chef Claus-Dieter Wehr: Lieber klimaneutral als New York

Die Flughafen in Friedrichshafen ist der südlichste in Deutschland - und einer der kleinsten. Es geht am Bodensee familiär zu. In Zukunft könnte er vor allem von klimaneutralen Flügen profitieren.