Aufregung um den norwegischen ESC-Teilnehmer: Vor wenigen Wochen verliert Jonas Lovv auf der Bühne seine Stimme. Ist er vor der Probe in Wien wieder fit?

Oslo - Es passierte vor einigen Wochen bei einem Konzert in London: Plötzlich verlor Norwegens ESC-Kandidat Jonas Lovv (31) seine Stimme. Der Grund: ein überlasteter Muskel im Halsbereich, wie Lovv der Nachrichtenagentur NTB erzählte. Sein Rocksong "Ya Ya Ya" sei ziemlich anspruchsvoll zu singen. "Ich habe mir beim Songschreiben selbst keinen Gefallen getan", sagte der Norweger.

Zu Hause in Norwegen habe er sofort einen Spezialisten aufgesucht: "Ich nenne ihn "Zauberer" - aber er arbeitet eigentlich als Akupunkteur in einer Muskel- und Stimmklinik in Oslo." Außerdem habe er sich selbst Ruhe verordnet. Nun hoffe er, rechtzeitig zu seinem Auftritt wieder ganz fit zu sein.

Lovv tritt mit "Ya Ya Ya" kommende Woche beim zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest (14. Mai) in Wien an. Er sei am Montag in der österreichischen Hauptstadt angekommen und nun bereit für die Proben am Dienstag, teilte der Sender NRK auf dpa-Anfrage mit.