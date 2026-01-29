Eurovision Song Contest: Swarovski und Ostrowski moderieren den ESC in Wien

Es ist raus: Diese beiden Österreicher werden den Eurovision Song Contest (ESC) in Wien moderieren.
Wien - Victoria Swarovski und Michael Ostrowski werden den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Österreich im Mai moderieren. Das teilte der Veranstalter mit, der öffentlich-rechtliche TV-Sender ORF. Die Fernsehmoderatorin Swarovski ist in Deutschland unter anderem für ihre Moderation der RTL-Tanz-Show "Let's Dance" bekannt. Michael Ostrowski ist Schauspieler, unter anderem im Film "Der Onkel" (2022).