Eurovision Song Contest: Swarovski und Ostrowski moderieren den ESC in Wien

"Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat", sagte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz laut Mitteilung. Beide seien mit großer Leidenschaft für den Song Contest hervorragende "Botschafter für die Sache". Und sie gab ein Versprechen ab: Die beiden würden "mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben."