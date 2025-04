Isaak Guderian trat im vergangenen Jahr beim Eurovision Song Contest an. Er belegte Platz zwölf. Nun tritt ein Geschwister-Duo aus Wien an.

Rust - Der deutsche Vorjahres-Teilnehmer beim Eurovision Song Contest, Isaak Guderian, drückt dem Geschwister-Duo Abor & Tynna die Daumen. Die beiden treten für Deutschland beim ESC Mitte Mai in Basel an. "Ich hoffe einfach, dass es supergut für sie läuft", sagte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur im südbadischen Rust.

Dort erhielt er am Freitagabend den Medienpreis Radio Regenbogen Award in der Kategorie "Pop National".

Abor & Tynna aus Wien gehen mit dem "Baller"-Lied ins Rennen. Das Finale findet am 17. Mai statt. Isaak war im vergangenen Jahr bei dem Musikwettbewerb auf Platz zwölf gekommen.

"Ich hätte Bock, dass Abor & Tynna einen guten Platz machen", sagte Isaak. Auf die Frage, ob er damit die Plätze eins bis zehn meine, antwortete der Künstler aus Espelkamp in Ostwestfalen: "So irgendwie in der Richtung." Er fügte schmunzelnd hinzu: "Zwölf ist auch ganz okay." Er räumte ein, nicht den kompletten Überblick der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen ESC-Wettbewerbs zu haben.

Isaak: ESC-Platzierung brachte Karriere voran

Isaak hatte der "Rheinischen Post" im Februar gesagt, sein zwölfter Platz beim ESC 2024 habe seine Karriere vorangebracht. Dennoch verbinde er mit dem ESC-Finale gemischte Gefühle. "Ich würde es zwar nochmal genauso machen, aber es war kein Zuckerschlecken. Sondern körperlich und emotional auch überfordernd."