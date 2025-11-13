Eurovision Song Contest: Kanada spricht mit Ausrichtern über mögliche ESC-Teilnahme

Australien nimmt seit 2017 am Eurovision Song Contest teil, jetzt gibt es Überlegungen, auch Kanada antreten zu lassen. Doch die Ausrichter schlagen einen vorsichtigen Ton an.
Genf - Der Eurovision Song Contest (ESC) könnte zum 70-Jahres-Jubiläum im kommenden Frühjahr womöglich ein neues Land begrüßen. Vertreter Kanadas haben Gespräche mit der ausrichtenden European Broadcasting Union (EBU) aufgenommen, bestätigte der Senderzusammenschluss. Noch steht allerdings nicht fest, ob und in welcher Form das Land beim ESC auftauchen könnte.