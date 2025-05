1 Thorsten Schorn hat seine Abreise aus Basel schon durchdacht - aus einem bestimmten Grund. Foto: Federico Gambarini/dpa

Musik-Fans fiebern dem Eurovision Song Contest entgegen - für Kommentator Thorsten Schorn steht am entsprechenden Wochenende allerdings noch ein anderes fröhliches Event an. Hofft er jedenfalls.









Link kopiert



Köln - Der deutsche ESC-Kommentator Thorsten Schorn will nach dem Eurovision Song Contest am 17. Mai in der Schweiz schon recht früh wieder abreisen. Grund ist seine Fußballleidenschaft, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.