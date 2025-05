Eurovision Song Contest: EBU: Rekordverdächtige 166 Millionen sahen den Basler ESC

2 JJ aus Österreich gewann den ESC 2025 - ein Event mit Rekord-Reichweite. Foto: Jens Büttner/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Der Eurovision Song Contest in der Schweiz: Das Spektakel mit seinen zwei Halbfinals und dem Finale lockte dieses Jahr ein sehr großes Publikum an. Auch viele Deutsche waren fasziniert.







Basel - Der Eurovision Song Contest in Basel hat nach Angaben des Veranstalters einen Reichweitenrekord aufgestellt. Rund 166 Millionen Menschen haben den Eurovision Song Contest im Mai verfolgt, wie die European Broadcasting Union (EBU) mitteilt - ein Plus von drei Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Das weltweit größte Musikspektakel habe vor allem jüngeres Publikum so zahlreich wie noch nie angelockt, hieß es.