Das ESC-Finale steht an: Sarah Engels singt in Wien gegen einen vermeintlich schlechten Startplatz an – inmitten von politischen Boykotten und harten Sicherheitschecks.
Wien - In Wien kämpfen am Samstag 25 Lieder und ihre Interpreten um den Sieg beim 70. Eurovision Song Contest (ab 21.00 Uhr live im Ersten). Für Deutschland mit der Startnummer 2 geht die Sängerin Sarah Engels mit der Dance-Nummer "Fire" ins Rennen. Fünf Länder, darunter Spanien, boykottieren den Song Contest 2026 aus Protest gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen und gegen die ESC-Teilnahme Israels. Spanien gehört zu den sogenannten fünf Big-Five-Ländern, die für das Finale gesetzt sind.