Eurovision Song Contest 2026: ESC in Wien – was sich Sarah Engels bei Dua Lipa abgeschaut hat

Wer sind die Favoriten beim Finale des 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien? Und warum wäre Sarah Engels für Deutschland mit „Fire“ fast im Schlafanzug aufgetreten?
„Boy, I'm out of your league!“ Junge, ich bin viel zu gut für dich, haucht sie in ihr goldglitzerndes Mikro, lässt sich von ihren Tänzerinnen das weiße Federkleid vom Leib reißen und dann in deren Arme fallen, während links und rechts von ihr Feuerfontänen auflodern. Am Dienstagabend rasten in der Wiener Stadthalle die Fans aus, als Sarah Engels beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) spektakulär inszeniert das Lied „Fire“ singt.