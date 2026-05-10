Mehrere Länder boykottieren den Eurovision Song Contest 2026 wegen der Teilnahme Israels. Wie geht der Kandidat des Landes damit um, dass er in Wien zudem mit Störaktionen und Buhrufen rechnen muss?
Tel Aviv/Wien - Der 28 Jahre alte Noam Bettan geht in diesem Jahr für Israel beim Eurovision Song Contests (ESC) an den Start. Mehrere Länder, darunter Spanien und die Niederlande, boykottieren den Wettbewerb in diesem Jahr als Reaktion auf das Vorgehen Israels im Gazastreifen nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel. Es wird zudem mit Protesten und Störaktionen gerechnet.