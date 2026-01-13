Diese Kunstfigur ist seit Jahren eng mit dem Eurovision Song Contest verbunden. Nun lässt sie los und will neue Wege gehen. Die Jubiläumsausgabe des ESC muss ohne Conchita auskommen.
Wien - ESC-Ikone Conchita Wurst will künftig nicht mehr an Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest teilnehmen. Das kündigte Tom Neuwirth, der Österreichischer hinter der Kunstfigur Conchita, vier Monate vor dem 70. ESC in Wien auf Instagram an. Es handele sich um eine persönliche Entscheidung, erklärte der 37-Jährige.