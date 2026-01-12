Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien rückt näher. Jetzt steht fest, wer gegen wen in den Halbfinals antritt. Der deutsche Beitrag wird vom TV-Publikum Ende Februar bestimmt.
Wien - Beim Eurovision Song Contest stehen die jeweils 15 Teilnehmer der beiden Halbfinals fest. Im ersten Semifinale am 12. Mai wird der Beitrag aus Israel unter anderem mit dem von Künstlern und Künstlerinnen aus Griechenland, Belgien, Schweden und Kroatien um den Einzug ins Finale konkurrieren, wie die Auslosung in Wien ergab. Im zweiten Semifinale treten unter anderem Dänemark, Rumänien, die Schweiz und Norwegen gegeneinander an.