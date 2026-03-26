European Sleeper: Neuer Nachtzug von Paris nach Berlin geht auf erste Fahrt

Ein neuer Nachtzug verbindet Paris und Berlin: European Sleeper startet mit drei Fahrten pro Woche. Ab Mitte Juli wird es auch einen Zwischenstopp in Hamburg-Harburg geben.
Paris/Berlin - Der neue Nachtzug zwischen Paris und Berlin ist zu seiner ersten Fahrt gestartet. Am Abend setzte sich der Zug im Pariser Bahnhof Gare du Nord nach einer kleinen Feier mit Bahnverantwortlichen und unter regem Interesse der Medien zu seiner Jungfernfahrt Richtung Bundeshauptstadt in Bewegung. Im Berliner Hauptbahnhof wird der Zug am Freitagmorgen gegen 10.00 Uhr erwartet.