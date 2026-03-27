European Sleeper: Neuer Nachtzug von Paris nach Berlin geht auf erste Fahrt

Ein neuer Nachtzug verbindet Paris und Berlin: European Sleeper startet mit drei Fahrten pro Woche. Ab Mitte Juli wird es auch einen Zwischenstopp in Hamburg-Harburg geben.
Paris/Berlin - Als der auffällig blaue Zug im Pariser Gare du Nord an den Bahnsteig rollt, blicken Reisende und Eisenbahner neugierig auf die lange Reihe von Schlaf- und Liegewagen. Der neue Nachtzug zwischen Paris und Berlin, der am Donnerstagabend zu seiner ersten Fahrt startete, schließt eine Lücke im noch spärlichen Netz von Nachtzügen, die sich bei Reisenden aber großer Beliebtheit erfreuen. Nach einer kleinen Feier mit Bahnverantwortlichen setzt sich der Zug unter regem Interesse der Medien Richtung Bundeshauptstadt in Bewegung.