European League of Football in Stuttgart: Das Finale dahoim – der große Surge-Traum bekommt Konturen

European League of Football in Stuttgart

1 Vorfreude auf das ELF-Finale im September in Stuttgart: Surge-Geschäftsführer Suni Musa, NFL-Profi Marcel Dabo, ELF-Chef Patrick Esume, VfB-Marketingvorstand Rouven Kasper, Ex-Nationalspieler Cacau, Surge-Spieler Louis Geyer und Surge-Headcoach Jordan Neuman. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Im Mai beginnt die neue Saison in der European League of Football. Schon jetzt herrscht bei Stuttgart Surge eine besondere Spannung – wegen des Endspiels in der MHP-Arena. Das womöglich noch öfter dort stattfindet.









Den Fußballer hat Rouven Kasper einfach nicht aus sich heraus bekommen. Und so blickte er erst einmal auf die kommende Woche. „Da haben wir mit dem VfB schon ein Finale“, sagte der Marketingvorstand der VfB Stuttgart AG – und meinte damit das letzte Spiel der Ligaphase in der Champions League. Die Stuttgarter brauchen gegen Paris Saint-Germain noch einen Punkt, um sicher in der Zwischenrunde der Königsklasse zu sein. Aber eigentlich ging es am Donnerstag in der MHP-Arena ja um ein anderes Endspiel.