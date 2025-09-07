European League of Football: „Heiß wie Frittenfett“ – Stuttgart Surge träumt vom Titel

Stuttgart fiebert dem großen Showdown entgegen. Schon am Tag vor dem Finale der European League of Football ist zu spüren, dass hier Geschichte geschrieben werden könnte.
Gelbgrün und Schwarz leuchten die Trikots auf den Bierbänken vor dem Mercedes-Benz Museum. Zwischen Bierbechern und einem Blitz als Symbol der Surge spürt man vor allem eines: jede Menge Vorfreude auf das Finale. Die Stimmung ist gelöst, die Gespräche drehen sich längst um das Spiel am Sonntag. „Die Spieler sind heiß wie Frittenfett“, sagt einer lachend – und ringsum wird zustimmend genickt.