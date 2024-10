European-4Cross-Series im Bike-Park Wolfach: Bike-Action trifft auf Orgel-Gaudi

1 Mambo Kurt“ wurde in Wolfach vor allem von den jungen Zuhörern gefeiert. Foto: Hohenstein/Berit Hohenstein

Von Wacken nach Wolfach: „Mambo Kurt“ sorgte am Samstag für ganz besondere Klänge und gemischte Reaktionen bei der After-Race-Party zum Finale der European-4Cross-Series im Bike-Park, zu dem die besten Fahrer in Deutschland angereist waren.









Am Bike- Park fand am Samstag wieder der finale Lauf der European- 4Cross-Series statt. Neben spannenden Qualifikations- und Finalläufen gab’s ein witziges Kostümrennen, eine Trialvorführung mit „Bunny- Hop-Contest“ und eine ausgelassene After-Race-Party mit zwei so unterschiedlichen wie legendären Live-Acts: „Mambo Kurt“ und „Big Mama“.