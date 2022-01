1 Camping.info ermittelt die beliebtesten Campingplätze Europas (Symbolbild). Foto: dpa/Felix Kästle

Die Awards des Reiseportals camping.info zählen zu den begehrtesten Auszeichnungen der Campingbranche. Nun wurden die beliebtesten Campingplätze Europas 2022 gekürt – mit dabei sind zwölf Urlaubsorte in Bayern.















München - Ob im Wald, am See oder in Stadtnähe: Wer auf der Suche nach Campingplätzen für den nächsten Urlaub ist, kann in Bayern fündig werden. Denn bei der Vergabe des „camping.info Awards 2022“ schafften es gleich zwölf bayrische Campingplätze unter die Top 100 der beliebtesten Ziele Europas. Der vom Reiseportal camping.info verliehene Preis ist ein reiner Publikumspreis – es zählen demnach einzig die abgegebenen Bewertungen der Camper. Hier die Top Ten beliebtesten Campingplätze in Bayern:

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die besten Campingplätze in Baden-Württemberg

Kur- und Feriencamping Holmernhof Dreiquellenbad

Der bayrische Sieger des europaweiten Rankings landete auf Platz 18: Das Kur- und Feriencamping Holmernhof Dreiquellenbad in Bad Griesbach. Für 34,10 Euro pro Nacht können Besucher im 5-Sterne-Thermal-Campingresort Urlaub machen. Besonders empfohlen wurde der Campingplatz für Senioren und um Wellness zu machen: Der Platz verfügt unter anderem über eine platzeigener Thermal-Vital-Oase mit Thermalpool, Solebecken, Sauna und Whirlpool.

Campingplatz Demmelhof

Mit im Schnitt 4,9 von fünf Sternen wurde der Campingplatz Demmelhof von Besuchern besonders gut bewertet. Er belegt Platz 19 der europäischen Bestenliste und ist damit der zweitbeliebteste Campingplatz in Bayern. Ab 25 Euro pro Nacht können Besucher hier ihren Urlaub genießen. Vor allem Wanderer und Paare sollten hier auf ihre Kosten kommen, so die Auswertung von camping.info.

Camping am Pilsensee

Für die Schwimmbegeisterten Camper dürfte der Campingplatz am Pilsensee im Ort Seefeld ideal sein. Er bestach im Ranking vor allem durch seine besonders gute Lage: Der Platz liegt südwestlich von München, direkt am Pilsensee mit Blick auf die Alpen. In der Urlaubsregion zwischen Starnberger See und Ammersee sind zudem zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten geboten. Besucher finden direkt am Campingplatz einen Boots- und SUP-Verleih, auch Angeln und Segeln sind am Pilsensee möglich. Für Familien mit Kindern gibt es einen Spielplatz mit Tischtennisplatten und Bolzplatz. Der Preis pro Nacht beläuft sich auf 25,50 Euro pro Nacht.

Via Claudia Camping

Ab 29,40 Euro pro Nacht können Urlauber in Lechbruck beim Via Claudia Campingplatz im Wohnmobil, Caravan, Zelt oder in einer der Mietunterkünfte wie Blockhütten, Kuschelkota, Schlaf-Fass oder Pod hausen. Auch dieser Platz liegt in direkter Wassernähe, am Lechstausee Urspring.

Camping Schwanenplatz

Der hundefreie Campingplatz Schwanenplatz liegt in ruhiger Lage direkt am wärmsten See Oberbayerns, dem Waginger See, in Gaden. Er ist eingebettet in das südostbayerische Alpenvorland und ist damit ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in den Chiemgau, das Berchtesgadener Land oder in das Salzkammergut. Ab 23 Euro pro Nacht kann hier übernachtet werden.

Camping Seeshaupt

Auf Platz 46 schaffte es der Campingplatz Seeshaupt im europäischen Ranking. Für 39,50 Euro können Urlauber auf dem Platz mit eigenem Seezugang direkt am Starnberger See vor den Toren Münchens campen. Die Stellplätze befinden sich in ruhiger, direkter Seelage. Der ganze Platz wurde kürzlich frisch renoviert.

Camping Holmernhof

160 Stellplätze zählt der Campingplatz Holmernhof in Bad Füssing. Besonders empfohlen wird dieser Platz zum Radfahren. Auch Senioren bewerteten den Campingplatz gut. Übernachten können Urlauber auf dem Platz ab einem Preis von 26,50 Euro.

Waldcamping Brombach

Im Waldcamping Brombach kommen Radfahrer, Wanderer sowie Familien mit kleinen Kindern auf ihre Kosten. Der Campingplatz ist rund 20 Gehminuten vom großen Brombachsee entfernt und liegt mitten im Wald. Für 26,95 Euro pro Nacht wird ein aktives Freizeitangebot für Groß und Klein angeboten.

Kaiser Camping Outdoor Resort

Ab 25 Euro pro Nacht können Besucher im Kaiser Camping Outdoor Resort Urlaub machen. Das Resort liegt in Bad Feilnbach im oberbayerischen Landkreis Rosenheim und erreichte im Ranking von camping.info den 67. Platz.

Camping Hopfensee

In Füssen finden Urlauber auf dem Campingplatz am Hopfensee einen Wellnessbereich mit Hallenbad und Saunen. Zudem befindet sich ein Fahrrad-, Ski und Schlittenverleih in unmittelbarer Nähe vor dem Campingplatz.

Das waren die Top Ten der beliebtesten Campingplätze in Bayern. Noch zwei weitere bayrische Plätze schafften es in die Liste der besten 100 Europas: Zum einen das Kur- und Feriencamping Max 1 in Bad Füssing und zum anderen das Camping Resort Zugspitze in Grainau.