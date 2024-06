In Deutschland und vielen anderen EU-Staaten haben die Bürger am Sonntag über die künftige Zusammensetzung des Europaparlaments abgestimmt. Doch wie hoch ist die Wahlbeteiligung?

Den Anfang bei der Europawahl hatten am Donnerstag die Niederlande gemacht. Dort war die Wahlbeteiligung mit fast 47 Prozent so hoch wie seit Langem nicht mehr.

Die meisten europäischen Länder wählen jedoch erst am Sonntag.

In Frankreich lag die Wahlbeteiligung am Sonntagmittag bei 19,81 Prozent. Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Ipsos war dies der höchste Wert für eine EU-Wahl in dem Land.

Wie sieht es mit der Wahlbeteiligung in Deutschland aus?

Deutschlandweit lag die Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bei 32,3 Prozent, wie die Bundeswahlleiterin bekannt gab. Vergleichszahlen zu 2019 könne man nicht liefern, da sich die Erhebungsmethodik in der Zwischenzeit geändert habe, sagte eine Sprecherin. 2019 waren es zum selben Zeitpunkt 29,4 Prozent, am Ende lag die Wahlbeteiligung bei 61,4 Prozent.

Aus Berlin gibt es eine erste Meldung, wonach die Wahlbeteiligung bislang leicht höher liegt, als bei der Abstimmung zum EU-Parlament im Jahr 2019. Bis zum Mittag hätten 22,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte die Landeswahlleitung mit. Damit war die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt um 1 Prozentpunkt höher als bei der Europawahl vor fünf Jahren (21,7 Prozent).

Auch in München zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als 2019. In der bayerischen Landeshauptstadt gaben bis zum frühen Nachmittag (Stand: 14.30 Uhr) 56,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie das Kreisverwaltungsreferat online bekannt gab. 2019 waren es zur gleichen Zeit 51,7 Prozent. In beiden Vergleichszahlen sind die ausgegebenen Briefwahlunterlagen enthalten.

Höhere Wahlbeteiligung gibt es auch in Brandenburg. Nach Angaben des Landeswahlleiters Herbert Trimbach machten bis 14.00 Uhr etwa 39,5 Prozent aller Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. 2019 waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 29,3 Prozent gewesen. Hier sind die Briefwähler noch nicht berücksichtigt.

In Sachsen zeichnet sich bei der Europawahl eine ähnliche Wahlbeteiligung wie vor fünf Jahren ab. In den ersten sechs Stunden nach Öffnung der Wahllokale hatten am Sonntag 31,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt 31,9 Prozent. Dabei wurden jeweils die Stimmen der Briefwähler nicht eingerechnet. Es wird damit gerechnet, dass 19,7 Prozent der Wahlberechtigten dieses Mal per Briefwahl abgestimmt haben, 2019 waren es lediglich 13,2 Prozent.

In Thüringen lag die Wahlbeteiligung um 14 Uhr bei rund 34,6 Prozent und damit etwas niedriger als vor fünf Jahren, wie der Landeswahlleiter mitteilte. Bei den Europa- und Kommunalwahlen 2019 waren bis zu diesem Zeitpunkt 36,4 Prozent an den Wahlurnen gewesen. Die Briefwähler sind in diesem Ergebnis noch nicht enthalten.

In Baden-Württemberg zeichnet sich bei der Europawahl ebenfalls eine niedrigere Beteiligung ab als vor fünf Jahren. Bis 14.00 Uhr haben 25,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben - 3,9 Prozentpunkte weniger als 2019 zum selben Zeitpunkt. Auch hier sind die Briefwähler nicht enthalten.