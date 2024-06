1 Den ganzen Sonntag über kann man seine Stimme noch abgeben – bis 18 Uhr. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Frühstück oder Mittagessen sind vorüber – jetzt steht nur noch der kleine Spaziergang zum Wahllokal ab, in dem man an diesem Sonntag seine Stimme für die Europawahl – und in einigen Bundesländern auch die für die Kommunalwahl - abgeben kann.